Großes Aufsehen erregte der Brand, der am 22. September das Nebengebäude eines Restaurants in der Koblenzer Straße in Lahnstein zerstörte. Bei dem Feuer gegenüber dem Globus-Baumarkt und der dortigen Tankstelle, bei dem mehr als 80 Rettungskräfte im Einsatz waren, wurde auch das Haupthaus in Mitleidenschaft gezogen.