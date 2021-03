Nach dem Felsrutsch auf eine wichtige Güterzugstrecke im Mittelrheintal vergangenen Montag sind die Aufräumarbeiten weiter im Gange. Eine letzte Felsnase solle am Dienstag entfernt werden, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Die Oberleitung sei ausgehängt worden. Dies sei notwendig, um Platz zu schaffen für einen 70 Tonnen schweren Kran, der aus Nordrhein-Westfalen kommen solle. Nach zwei Sprengungen am Wochenende würde derzeit Gestein zerkleinert und mit Baggern entfernt.