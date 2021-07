Nach fast einem Jahr Corona-Pause: Junge Bühne Lahnstein schaltet die Lichter wieder ein

Fast ein Jahr waren die Lichter aus auf der Jungen Bühne Lahnstein. Nun ist sie zurück – und will ein Ausrufezeichen setzen. Mit einer Woche „Sommerbühne am Martinsschloss“ stellt sie ein Theaterfestival auf die Beine für diejenigen, die die Corona-Maßnahmen mit am meisten getroffen haben: die Kinder und Jugendlichen. Im Festival-Ambiente mit Picknickdecken und Open Air Bühne präsentiert sie Musical, Theater und ein buntes Workshop-Angebot und so die Möglichkeit, Gemeinschaft und Kultur vor traumhafter Kulisse zu genießen.