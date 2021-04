Das Hotelprojekt auf dem Loreleyplateau ist gestoppt. In seiner heutigen Form werde es nicht umgesetzt, erklärte jüngst die Planet-Gruppe, die zusammen mit der Nidag und Aye Media 85 Millionen Euro in einen 700-Betten-Komplex investieren wollte. Doch was bedeutet das plötzliche Aus für die Region und die Bundesgartenschau 2029? Fällt ein wichtiges Element für eine positive Entwicklung des Tals weg?