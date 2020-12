Lahnstein

Diskussionen in den Sozialen Netzwerken, Anrufe, E-Mails: Die Reaktionen auf unsere Berichterstattung rund um die Probleme am Rheinhafen in Oberlahnstein waren enorm. Der Tenor: Es muss dringend etwas geschehen, die Staub-, Lärm- und Verkehrsbelastungen sind gerade für Anwohner kaum nur zu ertragen. Hier eine Zusammenfassung einiger Leserzuschriften.