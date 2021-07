Nach der langen Corona-Zeit: Weisel sagt „Danke“ an seine Ehrenamtler

Es muss auch einmal Zeit sein, um Danke zu sagen. Den Menschen, die sich in vielfältiger Weise für ihre Gemeinde engagieren. Die Ortsgemeinde Weisel hat deshalb ehemalige Angestellte, Ehrenamtliche und den ehemaligen Ortsbürgermeister Peter Schmelzeisen zu einer gemeinsamen Feierstunde auf den Vorplatz vor dem Rathaus eingeladen. Da in den letzten Monaten aufgrund der Coronapandemie keine Ehrungen durchgeführt werden konnten, war es der Ortsgemeinde wichtig, an diesem Tage die Ehemaligen in einem feierlichen Rahmen zu würdigen. Und es gab eine ganze Reihe von ihnen: