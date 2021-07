Paten sind Menschen, die sich kümmern, die in der Not da sind, den ihnen Anvertrauten beistehen. Angesichts der Not durch die Flutkatastrophe will der Rhein-Lahn-Kreis sich kümmern und Pate werden für die Menschen in der Verbandsgemeinde (VG) Adenau, die Beistand dringend brauchen. Dies teilt die Kreisverwaltung mit.