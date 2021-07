Rhein-Lahn

Nach der Flutkatastrophe an der Ahr: Wehren aus dem Rhein-Lahn-Kreis ziehen sich langsam zurück

Mit rund 23 Fahrzeugen und 150 Feuerwehrleuten waren die Einheiten aus dem Rhein-Lahn-Kreis am Mittwoch, genau eine Woche nach der verheerenden Flutwelle, im Einsatz im Katastrophengebiet an der Ahr. Diese Zahl blieb in der gesamten vergangenen Woche gleich. Nun ziehen sich die Einsatzkräfte langsam zurück.