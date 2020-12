Kamp-Bornhofen/Nassau

Die Zahl der Corona-Fälle im Haus Marienberg, der Senioreneinrichtung in Kamp-Bornhofen, ist leider gestiegen. Nachdem am Samstag, 14. November, die ersten zwei Fälle bekannt geworden waren, lag die Zahl am Dienstagnachmittag, also zehn Tage später, nach Aussage des Geschäftsführers Jannik Morkramer bei 27 positiv getesteten Personen.