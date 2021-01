Nassau/Rhein-Lahn

Es ist der Samstag vor Weihnachten. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle kommt es zu einem Sondereinsatz des Deutschen Roten Kreuzes. In der Senioreneinrichtung Haus Hohe Lay in Nassau herrscht der Ausnahmezustand. Ein Albtraum, den sich kein Pflegeheim wünscht, aber den einige in den vergangenen Monaten durchleben mussten – mit gravierenden Folgen. An der Lahn hat sich die Situation inzwischen wieder beruhigt, aber die dramatischen Ereignisse vom Dezember haben Spuren hinterlassen.