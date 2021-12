Rhein-Lahn

Nach Chaos bei der Lebenshilfe: Der Schock beim Vorstand sitzt tief

„Überrascht und geschockt“ haben die Vorstandsmitglieder des Vereins der Lebenshilfe Rhein-Lahn auf die Nachricht reagiert, wonach gegen einen leitenden Mitarbeiter der Lebenshilfe gGmbH wegen Untreue in erheblichem Ausmaß ermittelt wird. Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die die Redaktion über die Kanzlei Kunz in Koblenz erreicht hat. Der Verein ist Gründer und Gesellschafter der Lebenshilfe Rhein-Lahn gGmbH. Der Vorstand hat in Sachen Geschäftsführung nun reagiert.