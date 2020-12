Nastätten

Nachdem Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Kulturminister Konrad Wolf am Dienstag ihr Corona-Hilfspaket für Kulturschaffende vorgestellt haben, dürfte sich bei so manchem Kinobetreiber im Land Enttäuschung eingestellt haben. Eine dringende Bitte, die der Nastätter Kinobetreiber Ralf Holl und rund 40 seiner rheinland-pfälzischen Kollegen in einem Brandbrief an die Politik gestellt haben, bleibt für viele unerfüllt.