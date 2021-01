Lahnstein

Wegen gewerbsmäßiger Betäubungsmittelabgabe an Minderjährige und Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist ein 22-jähriger Afghane aus dem Rhein-Lahn Kreis zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Dies hat die Strafkammer am Landgericht Koblenz entschieden. Doch der junge Mann muss bei gewissen Umständen nicht die komplette Haftzeit absitzen.