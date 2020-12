Nassau/Lahnstein

Das Marienkrankenhaus in Nassau hat einen neuen Eigentümer. Genauer gesagt geht es um die Immobilie am Neuzebachweg, denn die akut-geriatrische Klinik ist seit Anfang Mai vom Paracelsus-Konzern übernommen worden und bereits nach Bad Ems übergesiedelt. Haus und Grundstück sind jetzt vom Lahnsteiner St.-Elisabeth-Krankenhaus an die Nassauer KS Medical Group GbR verkauft worden. Geschäftsführer sind zwei bekannte Nassauer Persönlichkeiten. Die beiden haben auch schon konkrete Pläne für die zukünftige Nutzung des Gebäudes.