Nach Aufruf eines Lahnsteiner Handwerkers: 107 Dachdeckerbetriebe aus ganz Deutschland helfen an der Ahr

107 Betriebe aus ganz Deutschland haben am Mittwoch für die Menschen an der Ahr eine beispiellose Aktion gestartet und mit geschätzt 200 Handwerkern – von denen sich viele Urlaub genommen haben –, eigenem Material und Spenden unzählige Schäden an Dächern, Regenrinnen und Fallrohren repariert. Vorerst provisorisch und nicht als Dauerlösung, denn es können keine ganzen Dächer gedeckt werden. Aber doch so, dass die Häuser nicht durch Regen weiteren Schaden nehmen. Initiiert hat die Aktion der Lahnsteiner Bernd Krinninger, Chef der Dachdeckerfirma Heimbach.