Nach acht Jahren Nachfolger für Praxis gefunden: Bad Emser HNO-Ärzte gehen in Ruhestand

Bad Ems

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge würden sie in den Ruhestand gehen, sagen Dr. Hans Serf und Dr. Bertram Schlager. Und was im ersten Moment nach einer jener tausendfach gehörten Floskeln klingt, die man beim Abschiednehmen eben so von sich gibt, entpuppt sich im zweiten als Aussage mit Hand und Fuß. Denn das weinende Auge, wen wundert es nach 24 gemeinsamen Berufsjahren, spiegelt die Wehmut wider, mit der die beiden ihre Hals-Nasen-Ohren-Praxis in der Bad Emser Bahnhofstraße zum Jahreswechsel in jüngere Hände übergeben haben. Und das lachende? Es hat überraschenderweise exakt dieselbe Ursache. Denn lange Zeit war unklar, ob es ihnen überhaupt vergönnt sein würde, die Praxis an irgendjemanden zu übergeben. „Seit rund acht Jahren haben wir nach Nachfolgern gesucht“, erzählen Dr. Serf, 71, und Dr. Schlager, der mit seinen 68 Jahren das übliche Rentenalter auch schon um einige Jahre überschritten hat. Im Laufe dieser acht Jahre habe es zwar einige Interessenten gegeben, mehr aber leider nicht: „Da haben wir eben weitergemacht. Denn Bad Ems ohne HNO-Praxis, das geht einfach nicht.“