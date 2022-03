Auf den Tag genau heute vor 40 Jahren war sein erster Arbeitstag – am heutigen Freitag ist der letzte: Der Leiter der Polizeiinspektion Lahnstein, Erster Polizeihauptkommissar Ansgar Feldges, geht nach vier Jahrzehnten im Staatsdienst in den Ruhestand. Eigentlich ist erst im Oktober Schluss, aber Überstunden müssen abgebaut werden. Und so sagt Feldges schon heute „Tschüss“.