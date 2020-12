Braubach

Es hat sich viel getan im Hof des Schlosses Philippsburg in Braubach. Nicht nur der Winzerkeller lädt an jedem Wochenende vom Frühjahr bis Herbst zum Verweilen ein. Jetzt plätschert auch ein Brunnen inmitten des historischen Ensembles. Das Europäische Burgeninstitut (EBI), das im Schloss seinen Sitz hat, hat ihn nach mehr als 200 Jahren freigelegt und ihn in neuer Form wieder aufgebaut.