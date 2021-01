Nassau/München

Nach langem Leerstand ist das frühere, 1956 erbaute Schullandheim an der Windener Straße in Nassau verkauft worden. Rund anderthalb Jahrzehnte lang suchte der in München und am Walchensee lebende Friedhelm Oriwol einen Käufer für die Immobilie und das Grundstück. Jetzt gibt es einen neuen Eigentümer. Es ist ein Einheimischer, der in Nassau vor allem durch sein Engagement als Gastronom, aber auch als Lokalpolitiker bekannt ist.