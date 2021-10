Es singt, tönt und musiziert wieder an der Lahn, es applaudiert, jubelt, genießt. Dass das kulturelle Herz der Region endlich wieder höherschlägt, daran sind der Nocherner Kulturmacher Diethelm Gresch und sein kleines Team maßgeblich beteiligt. Im zweiten Pandemiejahr sorgt nach langer Pause das Lahnfestival Gegen den Strom in vorderster Reihe für eine Renaissance der Bühnenkunst in und rund um Bad Ems.