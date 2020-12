Archivierter Artikel vom 19.04.2020, 11:36 Uhr

Singhofen

Motorrad kollidiert mit Anhänger

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am vergangenen Samstagnachmittag die Bundesstraße 260 (Bäderstraße) für vier Stunden komplett lahm gelegt. Ein Motorradfahrer aus der Region Limburg war am frühen Nachmittag, gegen 14 Uhr, auf der B260 aus Richtung Nassau kommend in Richtung Singhofen unterwegs. In einer scharfen Linkskurve prallte der Motorradfahrer mit seiner Maschine aus bisher nicht bekannten Gründen gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeuggespanns aus dem Westerwaldkreis. Durch den heftigen Aufprall wurde der Motorradfahrer sehr schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.