Modern und dynamisch: Loreley Touristik wirbt mit neuem Logo

„Eindrucksvoll aussichtsreich.“ lautet er. Zugleich bringt er die Philosophie, mit der die Loreley Touristik GmbH sich und die Region rund um den sagenumwobenen Felsen in die Zukunft führen will, auf den Punkt.

„Unser Wunsch und Ziel ist es, dass sich alle Menschen der Verbandsgemeinde Loreley – und das sind rund 16.000 –, alle 22 Gemeinden oder Städte zwischen Kaub und Braubach als Repräsentanten unserer schönen Heimatregion fühlen und sich mit ihr identifizieren“, sagt Ulrike Dallmann, seit wenigen Wochen Geschäftsführerin der Loreley Touristik. „Das neue Logo und der Slogan sind dabei nur zwei kleine Bausteine, eingebettet in eine progressive Marketingstrategie, die natürlich die Loreley-Sage und den Felsen im Zentrum hat, jedoch auch die ganze Klaviatur einer modernen Image-Kampagne bespielt.

Viele Aktivitäten werden in den nächsten Wochen und Jahren passieren, mit denen wir die Popularität der attraktiven Loreley-Region steigern und sie wieder verstärkt ins Auge der Öffentlichkeit, des innerdeutschen und auch des internationalen Tourismus rücken möchten.“ Das relaunchte Logo – ein stilisiertes sitzendes Mädchen mit langen, wallenden Haaren – soll Strahlkraft weit über die Verbandsgemeinde hinaus entwickeln.

Mehr Informationen über die Loreley Touristik in Bornich, gibt es unter Tel. 06771/9100, per E-Mail an info@loreley-touristik.de und auf loreley-touristik.de