Mobile Informationsstelle: Touristiker machen sich auf ins Mittelrheintal

Als eine der zehn touristischen Regionalagenturen in Rheinland-Pfalz verantwortet die „Romantischer Rhein Tourismus GmbH“ die übergeordnete touristische Vermarktung der Destination „Romantischer Rhein“, des Gebietes zwischen Bingen und Remagen linksrheinisch sowie Rüdesheim und Unkel rechtsrheinisch. Im Zuge der Aktion Rad-Roadshow „Romantischer Rhein vor Ort“ wird die Romantischer Rhein Tourismus GmbH ihre Geschäftsstelle in Koblenz immer mal wieder verlassen und in der Region mit einer mobilen Tourist-Information unterwegs sein.