Lahnstein

3,20 Euro an der Goetheschule, 4,50 Euro an der Schillerschule und 4,90 Euro an der Grundschule Friedrichssegen – bei den drei in Trägerschaft der Stadt Lahnstein stehenden Grundschulen wird die Mittagsverpflegung zu unterschiedlichen Konditionen angeboten. Dieser Umstand ärgert nicht nur Eltern, sondern auch die Mitglieder des Schulträgerausschusses. Nun hat der Stadtrat den Weg für eine schrittweise Angleichung freigemacht. Allerdings wird diese noch einige Zeit in Anspruch nehmen.