Jo mei, do schaut’s her: Bajuwarisch herzhaft ging es zu, als sich die Wellküren im Rahmen des „Gegen den Strom“-Festivals am Freitagabend im vornehmen Bad Emser Marmorsaal die Ehre gaben. Mit zünftiger Blasmusik zogen die Volksmusik-Kabarettistinnen dort ein – lautstarker Auftakt für rund zwei Stunden teils hintergründige, teils heftig-deftige, immer aber hochgradig vergnügliche Unterhaltung. Oder wie der Bayer als solcher es formulieren würde: „A Riesengaudi woar’s.“