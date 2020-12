Arzbach/Bad Ems

In der Mercurstraße in Bad Ems wackeln mittwochsabends schon mal die Wände. Kein Wunder, wenn sich Stars wie Amy Winehouse, Dolores O‘ Riordan von den Cranberries oder Revolverheld Johannes Strate die Klinke in die Hand geben – zumindest im Geiste. Denn all die Evergreens und Partykracher kommen aus derselben Kehle: Melanie „Melli“ Berg, im wirklichen Leben Praxismanagerin, ist am Feierabend Rockröhre aus Leidenschaft. Gemeinsam mit ihren sechs „Jungs“ wirbelt sie seit Anfang des Jahres in der neu gegründeten Band „Limestones“. Warum die Band rockt.