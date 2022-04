Mit Schwung, Stimme und Seele geht es los

Zum Auftakt des Festivals stehen zwei Einakter von Anton Tschechow auf dem Programm – inszeniert von Annegret Ritzel und mit Madeleine Niesche in der weiblichen Hauptrolle. Der Abend findet am 30. April im außergewöhnlichen Ambiente des Bad Emser Hotels Schützenhof statt.

Text und Stimme sind die wesentlichen Elemente in der Musik der vielseitigen Songpoetinnen Annett Kuhr und Sue Sheehan, die am 8. Mai in Sankt Bonifatius in Nassau zu hören sein werden. Die beiden präsentieren eine Mischung aus Swing, Chanson und Folk, Songs in deutscher und englischer Sprache – ein Konzert voller Innigkeit, Intensität und Glut zum Muttertag.

Zum Günter-Leifheit-Gedächtnis-Konzert am 14. Mai in Nassau spielt die Sinfonietta Koblenz unter anderem Werke von Mozart, Tschaikowski und Schubert.

Der Grand-Prix-Offenbach, der in diesem Jahr erstmals live stattfindet, ist ein vom Festival Gegen den Strom gegründeter internationaler Gesangswettbewerb. Das Finale am 5. Juni im Marmorsaal verspricht außerordentliche Gesangstalente und natürlich auch Musik von Jacques Offenbach.