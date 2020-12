Bad Ems/Neuhäusel

Das niederländische Gesundheitssystem ist top. Es gilt als eines der effizientesten und fortschrittlichsten der Welt. Paradoxerweise hat genau dieses hohe Niveau dazu geführt, dass das europäische Nachbarland Probleme in der Corona-Pandemie bekommen hat. Covid-19-Patienten müssen länger im Krankenhaus bleiben, als es sonst üblich ist. In der Folge fehlen Intensivbetten. Genau an dieser Stelle konnte das Unternehmen Löwenstein Medical helfen und 250 Beatmungsgeräte liefern, um im Notfall besser gerüstet zu sein. Mit einem Anruf in der Bad Emser Schaltzentrale bedankte sich der niederländische König persönlich bei Geschäftsführer Reinhard Löwenstein. Es war nicht der einzige hochrangige Politiker, der sich in der Krise an die Beatmungsprofis aus Bad Ems wandte.