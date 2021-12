Das Trio Farfarello ist zurück und gastiert erneut mit einem Weihnachtskonzert im Festsaal der Marksburg in Braubach. Die Veranstaltung steigt am Abend des zweiten Weihnachtstages, Sonntag, 26. Dezember. Einlass ist ab 18 Uhr zum Weihnachtsbuffet (nach Anmeldung). Das Konzert fängt um 20 Uhr an. Eintrittskarten kosten 21 Euro im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse.