Lahnstein

Der Lahnsteiner Stadtrat hat Dr. Fritz Michel die Ehrenbürgerwürde posthum entzogen: Das Gremium votierte einstimmig für den Entzug eines Titels, der juristisch gesehen mit dem Tode bereits erloschen ist. „In erster Linie ist dies hier heute also ein symbolischer Akt und ein politisches Zeichen“, sagte Oberbürgermeister Peter Labonte zum Tagesordnungspunkt, der keine Aussprache beinhaltete. Der 1877 in Niederlahnstein geborene Fritz Michel – der 1952 Ehrenbürger von Koblenz, 1954 von Niederlahnstein und 1961 auch von Oberlahnstein wurde – hat neben seinen Verdiensten vor allem in der Heimatforschung auch einige ganz düstere Kapitel in seinem Leben.