Dausenau/Hömberg

Die Begeisterung steht den Akteuren ins Gesicht geschrieben: Ein siebenköpfiges Technikteam sorgt dafür, dass es in den evangelischen Kirchengemeinden Dausenau und Hömberg-Zimmerschied ein Krippenspiel zu sehen gibt, ganz egal wie viele Personen coronabedingt in die Kirchen dürfen. Wie das Dekanat Nassauer Land in einer Pressemitteilung schreibt, war das Team mit Kameras, Computern und Mikrofonen in allen drei Ortschaften des Kirchspiels unterwegs, um die Weihnachtsgeschichte nebst Musik und Segensworten in Szene zu setzen, die dann ab Heiligabend im Internet zu sehen sein wird.