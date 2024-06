Plus Mira Zwick zum Machtwechsel in St. Goarshausen i Mira Zwick Foto: Jens Weber Mehr Ruhe und Kontinuität für Loreleystadt Lesezeit: 1 Minute

Leise ging es in den vergangenen Monaten nicht zu im St. Goarshausener Stadtrat. Rhein in Flammen, aktueller Haushalt, Randgefechte: Im Rat herrschte oft Uneinigkeit, Kritik an Bürgermeister Nico Busch wurde immer wieder laut, was rheinauf, rheinab nicht unbeachtet blieb. Dabei hat die kleine Stadt durchaus großes Potenzial, nicht nur wegen ...