Millionenschwere Bauprojekte für Nastätten und Miehlen: Raumprogramm für Gerätehäuser findet Zustimmung

Der Verbandsgemeinderat Nastätten hat in seiner jüngsten digitalen Sitzung einen weiteren Schritt hin zum Neubau der Feuerwehrwachen in Nastätten und Miehlen gemacht. Der Rat stimmte zu, das von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitete Raumprogramm weiterzuverfolgen. Zudem soll die Vergabe der Architektenleistungen für die Gerätehäuser angegangen werden, sobald das Baurecht an den Standorten in Sicht ist. Ob Planung und Bau der beiden Feuerwehrwachen weiterhin parallel verlaufen, entscheidet der VG-Rat im Sommer – dafür spielt der Fortgang des Bebauungsplanverfahrens für die Miehlener Wache eine entscheidende Rolle.