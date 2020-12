Millionendefizit prägt auch diesen Lahnsteiner Haushalt: Kritik an der Finanzausstattung

Lahnstein

Knappe fünf Stunden – gerade in Corona-Zeiten hat der Stadtrat bei seiner Sitzung am Montagabend extrem gutes Sitzfleisch bewiesen. Allerdings stand in der letzten Sitzung des Jahres auch einiges auf dem Tableau, unter anderem der deprimierende Blick auf die Finanzen. Bei drei Enthaltungen (der Grünen) verabschiedete der Rat den Haushalt für das kommende Jahr. Dieser ist (wieder einmal) stark defizitär. Als größte Einzelmaßnahme findet sich die (seit vielen Jahren ausstehende) Generalsanierung des Alten Rathauses mit 887.000 Euro. Ebenfalls hohe Summen fließen in einen neuen Verkehrskreisel an der Ecke Kölner Straße/Hermsdorfer Straße (250.000 Euro) und in die kleine Entlastungsstraße (100.000 Euro).