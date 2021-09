Millionen für frische Luft: Lüftungen sollen in alle Schulen und Kitas

Die Verbandsgemeinde wird in den nächsten Jahren hohe Summen ausgeben, um Lüftungs- und Klimaanlagen in allen Schulen und Kindertagesstätten, für die sie verantwortlich ist, zu installieren. Eine Kostenschätzung zeigt, dass dafür mehr als sieben Millionen Euro aufgewendet werden müssen. Für die Grundschulen Dausenau, Singhofen sowie die Kindertagesstätten in Fachbach und Geisig sind die beantragten Fördermittel des Bundes bereits bewilligt. Bis alle Einrichtungen in der VG entsprechend ausgestattet sind, wird es mindestens 2024 werden.