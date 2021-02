Miellener Steg muss dringend saniert werden: So geht es mit dem Sorgenkind der Gemeinde weiter

14 Monate ist Heiner Eggerath als Ortsbürgermeister von Miellen in Amt und Würden und hat in dieser Zeit vor allem eines festgestellt: „Man kann nicht so, wie man gern möchte.“ Denn von den Plänen, die er und der Gemeinderat bei Amtsantritt für Miellen im Visier hatten, konnte bislang kaum etwas umgesetzt werden. Zwei große Sorgenkinder machen dem Ortschef dabei zu schaffen: der Anbau der Kindertagesstätte in Fachbach, an deren Kosten Miellen mit mindestens 246.000 Euro beteiligt ist, und der dringend sanierungsbedürftige Miellener Steg.