Nach einigen Jahren Vorlauf ist es jetzt endlich so weit. Am Dienstag, 24. August, wird der dringend sanierungsbedürftige Miellener Steg mit einem großen Kran abgehoben, und im gleichen Zug soll die neue Brücke auf die Fundamente aufgelegt werden. Von diesem Zeitpunkt an greifen die vorbereiteten Änderungen und Sperrungen im Straßenverkehr.