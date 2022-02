Das „Hin und Her“ am Miellener Steg nervt nicht nur Ortsbürgermeister Heiner Eggerath, sondern auch viele Miellener. Die hatten sich nämlich schon gefreut, als Mitte Dezember überraschenderweise das letzte Teilstück der wichtigen Lahnquerung geliefert worden war. Nun fehlte nur noch das Geländer an der Betonrampe, und es sah so aus, als ob die Gemeinde früher als zuletzt erwartet die Brücke wieder öffnen könne. Leider fehlt das Geländer auf der linken Lahnseite noch immer.