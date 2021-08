Miellener Steg: „Fliegende“ Brücke landet am Lahnufer

Spektakuläre Szenen spielten sich am Dienstagmorgen am Lahnufer in Miellen ab. Das nahe der Bundesstraße 260 gelegene Teilstück der Fußgängerüberquerung wurde mit einem Kran angehoben und an den Rand des Lahntal Rad- und Wanderweges abgelegt. Dort soll das 28 Tonnen schwere Konstrukt aus massivem Holz und Metall in Kürze auseinandergebaut und verwertet beziehungsweise entsorgt werden. Das vordere Teilstück des Miellener Steges muss komplett ersetzt werden, während bei Rampe, Boden und Geländer des anderen, Richtung Miellen gelegenen Teils Sanierung und Renovierung anstehen.