Das Urteil des Miehlener Gemeinderats war eindeutig: Der zu Testzwecken an der Ecke Krämergasse/Haargasse installierte Verkehrsspiegel soll wieder abgebaut werden. Bleiben soll allerdings die angebrachte Bodenmarkierung an der Einmündung der Wolfsgasse in die Haargasse – nur in überarbeiteter Form. Abgelehnt hat es das Gremium, die Ausfahrt von Wirtschaftswegen auf die alte Bettendorfer Straße mit Pollern oder anderen Hindernissen zu versperren.