Zahlreiche Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten haben den Miehlener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt: Malerarbeiten an der Leichenhalle, die Erneuerung des Zaunes am Spielplatz beim Bürgerhaus, die Sanierung von „Ludwigs Steg“ über den Mühlbach, Wartungsarbeiten am Loreley-Aar-Radweg sowie die Erneuerung der Notbeleuchtung im Bürgerhaus. Für Letzteres soll zudem ein neuer Rahmenvertrag für Elektroarbeiten abgeschlossen werden.