Miehlen reißt ab: Neues Zentrum für den Ortskern

Ein schwerer Tag lag hinter Roger Lewentz, als er am Freitagnachmittag vor dem Miehlener Rathaus aus der Limousine stieg: Am Morgen hatte der rheinland-pfälzische Innenminister bei einer Feierstunde um die zwei jungen Polizeibeamten getrauert, die im Einsatz erschossen worden waren. Er hatte mit den Eltern gesprochen: „So etwas ist unfassbar und schwer.“ Nun also Miehlen, ein kurzer Termin, eine Fördersumme vom Land wird zugesagt, Routine, „aber ein guter Abschluss des Tages, denn hier geht es um einen Schritt in die Zukunft einer funktionierenden Gemeinde, etwas Schönes.“