Miehlen

Erneut stand die weitere Ausgestaltung des Verkehrskonzepts auf der Tagesordnung im Miehlener Gemeinderat. Wie Ortsbürgermeister André Stötzer unserer Zeitung berichtet, ging es dabei um die Frage nach gekennzeichneten Parkplätzen in der alten Ortslage, die Parkregelung an der Mühlbachtreppe sowie auf dem Marktplatz, ein Parkverbot um die Mühlbachschule, Parkausweise und den Poller vor dem Tattoo-Studio in der Hauptstraße. In den meisten Fällen entschied sich der Rat gegen eine Neuregelung.