Menschenkette statt Spaziergang: In Bad Ems erschallt Halleluja für den Frieden

Rund 60 Menschen haben sich am Montagabend um 18 Uhr an der katholischen Pfarrkirche St. Martin in Bad Ems versammelt, um ein Friedenszeichen zu setzen. Mit Kerzen und weißen Tüchern bildeten sie einen Kreis vor dem Portal des Gotteshauses.

Eingeladen zu der Menschenkette für ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft hatten die ehemalige Bad Emser Buchhändlerin Elisabeth Adam, Kreisbeigeordnete Gisela Bertram und die Bad Emser Medizinerin Dr. Hildegard Simons. Die Aktion sollte bewusst einen Gegenpol zu den sogenannten Montagsspaziergängen von Gegnern der Corona-Maßnahmen bilden. Diese etwa 50 Teilnehmer wählten übrigens dieses Mal den Weg über die Wilhelmsallee, sodass es zu keiner Begegnung in der Viktoriaallee an der Kirche gab. Kreisbeigeordnete Gisela Bertram ermutigte die Anwesenden dazu, sich nächsten Montag an gleicher Stelle erneut zu treffen, um ein Zeichen für den Frieden setzen. „Und bringen Sie Begleitung mit.“ Michaela Cetto