Eigentlich ist das Wetter heute nicht so ideal für einen kleinen Ausflug – doch wenn Carsten K. Rath ausnahmsweise mal in der alten Heimat ist, dann darf man nicht wählerisch sein. Rath hat nämlich einen Terminkalender, der viele andere Menschen in die Knie zwingen würde, doch er scheint den Tanz auf vielen Hochzeiten in der ganzen Welt zu mögen.