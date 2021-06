Jetzt ist es amtlich, denn der Vertrag ist unterzeichnet: Die Verbandsgemeinde (VG) Loreley hat das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Spitzlay in der Nastätter Straße in St. Goarshausen erworben. „Damit ist uns einer der wichtigsten Schritte überhaupt mit Blick auf den Bau eines neuen Gerätehauses für die Stützpunkt-Feuerwehr in der Loreleystadt gelungen“, zeigt sich der Bürgermeister der VG Loreley Mike Weiland über dieses Etappenziel sehr erfreut.