Meilenstein für neue Nastätter Feuerwehrwache: Rat gibt grünes Licht für B-Plan

Der Nastätter Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus Nastätten“ zugestimmt. So hat der Rat den Weg für die neue Feuerwehrwache in der Sandkaut geebnet. Zwar lag in diesem Bereich bereits der gültige B-Plan „Sandkaut“ vor, doch Änderungen waren unter anderem aufgrund der vorgesehenen Zufahrt auf die B 274 notwendig. Da durch den Ratsbeschluss Baurecht für das Areal geschaffen wird, kann die Verbandsgemeinde die Ausschreibung der Planungsleistungen für das Gebäude angehen.