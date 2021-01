Nassau

Ein wenig stolz zeigt sich Nassaus Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) am Mittwoch. Schließlich hatte er am Vorabend an einer Premiere für die gesamte Verbandsgemeinde mitgewirkt. Erstmals hatte ein kommunales Gremium eine Sitzung per Videokonferenz durchgeführt, sodass sich die Mandatsträger ganz im Sinne der Kontaktvermeidung nicht wie üblich an einem Ort versammeln mussten. „Es hat reibungslos geklappt“, sagt Liguori im Rückblick. Doch damit auch weiterhin auf diesem Wege beraten und beschlossen werden kann, muss die Verwaltung einigen Aufwand betreiben, wie neueste Erkenntnisse zeigen.