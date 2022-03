Die Ortsgemeinde Zimmerschied ist alles andere als die Größte in der Verbandsgemeinde. Mit knapp 100 Einwohnern wird sie in Sachen Bevölkerungszahl nur noch von Misselberg unterboten. Eines aber kann das Dorf jetzt von sich mit Stolz behaupten: Eine modernere Sirene hat sonst unter den 28 Kommunen in der VG Bad Ems-Nassau keine. Doch das könnte sich bald ändern.