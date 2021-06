Einen Job am Schreibtisch, geregelte Arbeitszeiten und eine gewöhnliche Fünf-Tage-Woche – all das ist für Leo Kast und Fabio Schäfer eher nichts, denn die beiden betreiben einen, zumindest in unserer Region, außergewöhnlichen und einmaligen Beruf. Die beiden Mittelrheintaler verdienen ihr Geld nämlich mit Mountainbiken. Mit Fahrradfahren eine Familie ernähren? Wie geht das denn? Die beiden haben es uns erklärt.